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Отдел ГАИ Московского района Минска переехал на улицу Янки Брыля, 22

01 июля 2013 17:46
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Новости Беларуси. Большой подарок ко Дню Независимости. Стражи дорог Московского района получили ключи от новой жизни на улице Янки Брыля. Районный отдел ГАИ официально сменил прописку и теперь принимает горожан по адресу Янки Брыля, 22.

В новом здании помимо служебных кабинетов есть комнаты для отдыха и приема пищи, спортзал и душевые. Все помещения снабжены сигнализацией и системой видеонаблюдения. Рядом оборудована парковка.

К новоселью инспекторам вручили и ключи от пяти новых служебных авто, на которых сотрудники ГАИ с 1 июля дня будут патрулировать столичные улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Старжинский, старший инспектор ДПС ГАИ Московского района:
Всегда приятно приезжать в новое здание, тем более созданы все условия для работы, инспекторам теперь не нужно думать как для чего переодеться. И душ после работы можно принять. То есть достаточно все комфортно. Остается только работать.

# общество # ГАИ # ДПС ГАИ Московского района

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