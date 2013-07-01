Отдел ГАИ Московского района Минска переехал на улицу Янки Брыля, 22

Новости Беларуси. Большой подарок ко Дню Независимости. Стражи дорог Московского района получили ключи от новой жизни на улице Янки Брыля. Районный отдел ГАИ официально сменил прописку и теперь принимает горожан по адресу Янки Брыля, 22.

В новом здании помимо служебных кабинетов есть комнаты для отдыха и приема пищи, спортзал и душевые. Все помещения снабжены сигнализацией и системой видеонаблюдения. Рядом оборудована парковка.

К новоселью инспекторам вручили и ключи от пяти новых служебных авто, на которых сотрудники ГАИ с 1 июля дня будут патрулировать столичные улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Старжинский, старший инспектор ДПС ГАИ Московского района:

Всегда приятно приезжать в новое здание, тем более созданы все условия для работы, инспекторам теперь не нужно думать как для чего переодеться. И душ после работы можно принять. То есть достаточно все комфортно. Остается только работать.