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С 24 по 26 августа на ремонт закрыт участок проспекта Независимости от улицы Купалы до площади Победы

24 августа 2018 20:04
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Новости Беларуси. С 21:00 пятницы 24:00 воскресенья будет перекрыт участок проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 24 по 26 августа на ремонт закрыт участок проспекта Независимости от улицы Купалы до площади Победы-1

Как нам сообщили в «Горремавтодоре», за выходные планируется полностью заменить асфальтобетонное покрытие. Движение разрешат лишь общественному транспорту. При этом автобусы и маршрутки будут проезжать по этому участку без остановок.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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