С 24 по 26 августа на ремонт закрыт участок проспекта Независимости от улицы Купалы до площади Победы

Новости Беларуси. С 21:00 пятницы 24:00 воскресенья будет перекрыт участок проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как нам сообщили в «Горремавтодоре», за выходные планируется полностью заменить асфальтобетонное покрытие. Движение разрешат лишь общественному транспорту. При этом автобусы и маршрутки будут проезжать по этому участку без остановок.