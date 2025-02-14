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В посёлке Усяж Смолевичского района возводят храм

14 февраля 2025 13:42
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В поселке Усяж Смолевичского района вырос храм. Проект разработали сами прихожане. Строительство ведется на основе добровольных пожертвований. Помогают всем поселком. Недавно в храме уложили теплый пол, провели отопление, покрасили колонны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В посёлке Усяж Смолевичского района возводят храм-2

Иерей Дмитрий Борисов, настоятель прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы поселка Усяж:
Нам дана была территория, которая была поросшая кустарником, росли деревья, надо было все облагораживать. И мы взялись за эту территорию. У нас появился храм нашими трудами и милостью Божьей, молитвами. Надо облагородить территорию храма. Нужны дорожки, насаждения. Но я думаю, мы постепенно-постепенно все это сделаем.

В посёлке Усяж Смолевичского района возводят храм-4

Ранее в поселке не было церкви. Новый храм стал центром духовных встреч. И несмотря на строительные работы, здесь активно проходят богослужения.

# Строительство # Религия

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