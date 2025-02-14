В посёлке Усяж Смолевичского района возводят храм

В поселке Усяж Смолевичского района вырос храм. Проект разработали сами прихожане. Строительство ведется на основе добровольных пожертвований. Помогают всем поселком. Недавно в храме уложили теплый пол, провели отопление, покрасили колонны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иерей Дмитрий Борисов, настоятель прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы поселка Усяж:

Нам дана была территория, которая была поросшая кустарником, росли деревья, надо было все облагораживать. И мы взялись за эту территорию. У нас появился храм нашими трудами и милостью Божьей, молитвами. Надо облагородить территорию храма. Нужны дорожки, насаждения. Но я думаю, мы постепенно-постепенно все это сделаем.