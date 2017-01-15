В поселке Россь местные жители спасли лебедя, гулявшего по дворам

Новости Беларуси. Настоящая операция по спасению лебедя развернулась в поселке Россь Гродненской области. Птица разгуливала среди жилых домов военного городка. Местные жители обеспокоились, что лебедь может погибнуть без пищи и воды. Вызвали милицию и природоохранную службу.

Величественную птицу пытались подкормить, но она была слишком горда. Однако уговорить ее все же удалось. Лебедя отловили и отвезли на реку. По словам специалистов, птица, скорее всего, отбилось от стаи. На водоеме лебедь окрепнет и сможет вернуться к собратьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.