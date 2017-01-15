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Мастер из Дрогичинского района собрал из металлолома минитрактор, устройство для обмолота кукурузы и изобрел велосипед

15 января 2017 11:06
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Новости Беларуси. Технику в помощь себе и своим соседям создает мастер в Дрогичинском районе. Из металлолома он собрал минитрактор, устройство для обмолота кукурузы и даже изобрел велосипед. Несколько лет назад Андрей Король попал в ДТП, после которого стал инвалидом.

Сегодня, несмотря на последствия травмы, он не только помогает всей деревне, но и мечтает внедрить свои разработки в серийное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король, конструктор-любитель:
Металлолом лежал. Посмотрел, что пригодный для трактора. Приделал и поехал трактор.

Иван Млынец, сосед:
Дружный. Поможет всегда, никогда не откажет. Я тут по соседству живу. С такого возраста знаю.

На своем подворье Андрей Король собрал целый автопарк. И уже приступил к разработке небольшого планера – его он намерен запустить в небо этой весной.

# общество # Изобретения

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