Мастер из Дрогичинского района собрал из металлолома минитрактор, устройство для обмолота кукурузы и изобрел велосипед

Новости Беларуси. Технику в помощь себе и своим соседям создает мастер в Дрогичинском районе. Из металлолома он собрал минитрактор, устройство для обмолота кукурузы и даже изобрел велосипед. Несколько лет назад Андрей Король попал в ДТП, после которого стал инвалидом.

Сегодня, несмотря на последствия травмы, он не только помогает всей деревне, но и мечтает внедрить свои разработки в серийное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король, конструктор-любитель:

Металлолом лежал. Посмотрел, что пригодный для трактора. Приделал и поехал трактор.

Иван Млынец, сосед:

Дружный. Поможет всегда, никогда не откажет. Я тут по соседству живу. С такого возраста знаю.

На своем подворье Андрей Король собрал целый автопарк. И уже приступил к разработке небольшого планера – его он намерен запустить в небо этой весной.