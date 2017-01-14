Обильные снегопады 14 января принесли в Беларуси работу коммунальщикам, множество аварий и радость детям

Новости Беларуси. Испытание снегом. Из-за непрекращающихся осадков на дорогах страны сохраняется сложная обстановка. За сутки в ДТП погибли три человека. ГАИ перешла на усиленный режим. Энергетики работают круглосуточно. Впрочем, как и коммунальщики. Только в Минске на борьбу со стихией вышло больше 400 единиц техники. Впрочем, убирать получается не так быстро, как падает снег.

Заметает метель, заметает. Циклон с Финского залива засыпал Беларусь снегом. Как и предсказывали синоптики, его за день выпало почти 10 сантиметров. Это вдвое больше месячной нормы. Осадки шли непрерывно весь день, добавив хлопот некоторым белорусам.

Один из них – Вадим. Автолюбитель из Витебска своего железного коня буквально откапывал из-под снега. Обычные три минуты на прогрев машины превратились почти в полчаса.

Вадим Кирильчик, водитель (Витебск):

Мне по работе пришлось выехать, так бы я не поехал. Много снега. Благо, что лопата есть, поэтому откопался и поехал.

А под Минском движение утром было парализовано. Это гродненская трасса. Здесь фура на скользкой дороге влетела в отбойник и перегородила шоссе. В итоге – затор на километры. К счастью, никто не пострадал, но машина потребует ремонта.

Иван Олихвер, водитель:

Машину понесло, не справился с управлением. Разбитая машина. И прицеп, и машина повреждены.

Занесло на мосту и карету скорой помощи. В то время, как машина перевозила пациента. Никто не пострадал.

В целом же по стране 14 января в двух ДТП погибли 3 человека. На этом фото – последствия обгона в метель. Лобовое столкновение унесло жизнь женщины-пассажира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

В таких дорожных условиях ни в коем случае нельзя идти на обгон там, где есть калийность на дороге, где водитель не уверен в том, что он закончит маневр и это будет безопасно. Лучше всего, конечно, отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Но если возникла такая необходимость, то мысленно снизить скорость буквально в два раза, чтобы чувствовать свой автомобиль.

Коммунальщики же сегодня работали и работают круглосуточно. В город вышло 400 единиц техники. Вот, например, одну из главных площадей Минска чистили сегодня до победы.

А этим ребятам выпавший снег, судя по всему, в удовольствие. У маленьких минчан санки, спринты и хорошее настроение. Дети по всей стране сегодня ликовали: наконец после больших морозов можно порезвиться на улице.

15 января снегопады в Беларуси прекратятся. На смену им придет спокойная слегка морозная погода. Но с понедельника, по прогнозам синоптиков, температура начнется опускаться. Столбики термометров опустятся до минус семи градусов днем, а ночью и того ниже. Но такая температура для января норма, так что наслаждайтесь настоящей зимой.