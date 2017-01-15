Десятки любителей активного зимнего отдыха 15 января отметили под Минском День снега

Новости Беларуси. Тем временем весь мир 15 января отмечает День снега. И благодаря циклону с финского залива он удался и в Беларуси. Юные белорусские лыжники отметили его на склоне под Минском. Десятки любителей активного зимнего отдыха, самому младшему, к слову всего 3 года, соревновались на профессиональной трассе. Главная задача – преодолеть спуск за минимальное время и с максимальной точностью на виражах.

На финише всех участников соревнования ждали подарки, так что настроение, независимо от результатов заезда, было отличным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А для тех, кто лыжам предпочитает иные забавы, работали тематические площадки. Викторины и заезды на тюбингах – немногое из списка развлечений.