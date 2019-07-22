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В помощь альпинистам-высотникам МЧС: новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей

22 июля 2019 07:22
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Новости Беларуси. Новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей. Его сделали своими силами, модернизировали учебную башню – получился не хуже фабричного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота стены – 13 метров – это уровень четвертого этажа. На ней скальные зацепы разной формы и размера, а для усложнения задачи последние метры поверхности – с измененной геометрией.

Эксперимент СТВ: сколько времени нужно альпинисту МЧС, чтобы спасти человека на высоте

В помощь альпинистам-высотникам МЧС: новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей-1

В помощь альпинистам-высотникам МЧС: новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей-3

В помощь альпинистам-высотникам МЧС: новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей-5

На скалодроме тактику подъема отрабатывают альпинисты-высотники МЧС, которые есть в пожарных частях областного центра. Также в шести районах созданы внештатные группы спасения на высоте. Из высотного плена учатся освобождать как людей, так и животных.

В помощь альпинистам-высотникам МЧС: новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей-8

Андрей Амельянчик, начальник ПАСО Гродненского областного управления МЧС:
Спасатели-высотники неоднократно принимали участие в ликвидации последствий, в том числе на ремонтно-восстановительных работах в Слониме в 2014 году при обрушении котельной. Также неоднократно снимали людей с мостов города Гродно, извлекали пострадавших людей, животных из колодцев, засыпанных грунтом.

В помощь альпинистам-высотникам МЧС: новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей-11

Сергей Шпарло, начальник Гродненского областного управления МЧС:
Это один из элементов для тренировок ребят, которые занимаются альпинизмом. Я считаю, что его достаточно нам будет для Гродненского гарнизона.

В ближайшее время в Гродненской области начнется строительство нового поста МЧС в агрогородке Сопоцкин, также за счет международных грантов приобретут новые 5-тонные автоцистерны, подъемник на 50 метров, спасательный катер, автомобили повышенной проходимости и квадрокоптер.

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В помощь альпинистам-высотникам МЧС: новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей-14

В помощь альпинистам-высотникам МЧС: новый тренировочный скалодром появился у гродненских спасателей-16

# МЧС Беларуси # общество # Андрей Амельянчик # Сергей Шпарло # Фотофакт

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