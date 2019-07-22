Почему люди зависят от общественного мнения?

Назвать себя властелином своей жизни Николаю затруднительно. Когда дело доходит до принятия важных решений, молодому человеку не обойтись без помощи советчиков. Опираться на собственное мнение слишком рискованно для нашего героя.

Николай Петров:

Какие-то важные моменты в жизни – для принятия таких решений нужно обращаться за помощью к родным и близким. Поэтому окончательное решение – конечно, за поддержкой к родным и близким, друзьям, знакомым.

Общественное мнение – гроза несформированных личностей. Это одна из форм зависимости, которой страдают сотни людей по всему миру. Последствия её ударной волны ощутимы во многих сферах жизни.

Марина Прохорова, психолог:

Мы живём в таком мире достижений. Очень важно обладать внутренней смелостью, дерзостью и ориентироваться на собственные желания. Большинство гениев были не услышаны в своё время, и сейчас то же самое происходит. Человек может обладать недюжинным талантом, какими-то способностями, но ориентироваться на окружение, сравнивать себя не в лучшую пользу.

Тучи громогласной общественности начинают сгущаться ещё в детстве. И по понятным причинам, слово старших для ребёнка – закон, по которому маленький человек изучает теорию большой жизни. По мере взросления, юные исследователи постепенно переходят к практике, прибегают к творчеству и демонстрируют первые успехи в изобретательности. Таким образом, вырисовывается их собственная картина мира. Закрепится ли за ними авторство? Зависит от родителей.