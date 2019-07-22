Почему люди зависят от общественного мнения?

Назвать себя властелином своей жизни Николаю затруднительно. Когда дело доходит до принятия важных решений, молодому человеку не обойтись без помощи советчиков. Опираться на собственное мнение слишком рискованно для нашего героя.
Назвать себя властелином своей жизни Николаю затруднительно. Когда дело доходит до принятия важных решений, молодому человеку не обойтись без помощи советчиков. Опираться на собственное мнение слишком рискованно для нашего героя.
Николай Петров:
Какие-то важные моменты в жизни – для принятия таких решений нужно обращаться за помощью к родным и близким. Поэтому окончательное решение – конечно, за поддержкой к родным и близким, друзьям, знакомым.
Общественное мнение – гроза несформированных личностей. Это одна из форм зависимости, которой страдают сотни людей по всему миру. Последствия её ударной волны ощутимы во многих сферах жизни.
Марина Прохорова, психолог:
Мы живём в таком мире достижений. Очень важно обладать внутренней смелостью, дерзостью и ориентироваться на собственные желания. Большинство гениев были не услышаны в своё время, и сейчас то же самое происходит. Человек может обладать недюжинным талантом, какими-то способностями, но ориентироваться на окружение, сравнивать себя не в лучшую пользу.
Тучи громогласной общественности начинают сгущаться ещё в детстве. И по понятным причинам, слово старших для ребёнка – закон, по которому маленький человек изучает теорию большой жизни. По мере взросления, юные исследователи постепенно переходят к практике, прибегают к творчеству и демонстрируют первые успехи в изобретательности. Таким образом, вырисовывается их собственная картина мира. Закрепится ли за ними авторство? Зависит от родителей.
Марина Прохорова:
Если родители создают благоприятные условия, чтобы ребёнок пробовал что-то новое, чтобы его желания удовлетворялись в разумных пределах, не ставят палки в колёса, как минимум, то тогда ребёнок развивается благополучно и у него формируется его жизненная позиция.
Впрочем, психологи убеждены: в этом явлении имеются и положительные стороны. Умение аналитично прислушиваться к авторитетному мнению может характеризовать личность как мягкую, способную адаптироваться под любые реалии. Очень удобно иметь такого партнёра, как в жизни, так и в бизнесе. Но в случае, когда окончательную точку зрения взрослого человека формирует вездесущее око социума, вердикт таков.
Марина Прохорова:
Нет контакта со своими потребностями и желаниями. Человек внутренне растерян, не знает, куда ему двигаться, в чём смысл жизни. Он чувствует внутри импульс, какое-то желание что-то попробовать, но тут же слышит увещевания мамы, что опасно и так делать нельзя. Человек может прислушиваться к многим позициям и терять свои.
Добраться до глубин своего сознания возможно на сеансах у психолога. Ведь, чтобы изменить течение собственной жизни, нужно оказаться у её руля.