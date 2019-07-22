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В польском пункте пропуска «Кузница» возможны перебои в движении из-за ремонтных работ

22 июля 2019 06:39
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Новости Беларуси. В польском пункте пропуска «Кузница» возможны перебои в движении из-за ремонтных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они начинаются 22 июля и продлятся около двух месяцев.

Отметим, что на белорусской стороне – в «Брузгах» – масштабная реконструкция дороги уже проведена. Теперь за работу берутся на сопредельной территории. Объявлено о временном закрытии движения на выезд из пункта «Кузница» в Беларусь. Из-за этого могут возникнуть временные трудности при пересечении государственной границы и  времени ожидания пограничных проверок.

В польском пункте пропуска «Кузница» возможны перебои в движении из-за ремонтных работ-1

В польском пункте пропуска «Кузница» возможны перебои в движении из-за ремонтных работ-3

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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