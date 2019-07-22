Часть конструкции – металлическая: как идёт строительство моста в Пинске
Новости Беларуси. Строительство моста в Пинске планируют завершить к началу ноября. Старую конструкцию, которой почти 50 лет, полностью разобрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонтированы пролеты и частично опоры. В ближайшее время их укрепят и начнут возводить новый, более широкий, мост. Часть его будет металлической, а значит, более надежной и долговечной.
Пока полным ходом ведутся строительно-монтажные работы, автомобили пересекают Пину по наплавному мосту. На этом участке действуют ограничения: скорость движения – не выше 10 км/ч и вес – не больше 20 тонн. Осталась отдельная дорожка для пешеходов и велосипедистов.
Эльбрус Гадзаов, житель Пинска:
Я на велосипеде здесь просто катаюсь. А так мне кажется нормально. Пусть лучше хорошо построят.
Александр Гурда, директор Барановичского мостостроительного управления № 3:
Вода делает свое дело. Приходят в негодность пучки. И эти балки – по Беларуси они прошлись везде, во многих местах уже отслужили свое. Дошла очередь и сюда, до этих балок. Теперь балки изготавливаются на заводе, они цельноперевозмые. Поэтому они намного надежнее, чем старые конструкции.
Дважды в неделю временную переправу разводят для пропуска речных судов. Делают это ночью.