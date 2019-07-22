Часть конструкции – металлическая: как идёт строительство моста в Пинске

Новости Беларуси. Строительство моста в Пинске планируют завершить к началу ноября. Старую конструкцию, которой почти 50 лет, полностью разобрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонтированы пролеты и частично опоры. В ближайшее время их укрепят и начнут возводить новый, более широкий, мост. Часть его будет металлической, а значит, более надежной и долговечной.