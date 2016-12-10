В поместье Деда Мороза приехала Снегурочка и 300-тысячный гость

Новости Беларуси. Тонкий лед и капризы погоды не стали помехой на пути долгожданных гостей с дальнего Севера. В Поместье Деда Мороза вновь вернулась Снегурочка и матушка Зима. Туристы из разных уголков специально в этот день едут в Беловежскую пущу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, именно 10 декабря в резиденции Деда Мороза побывал юбилейный, 300 тысячный турист.

По поверью, именно с приездом Снегурочки здесь, в поместье Деда Мороза, начинается настоящий зимний карнавал. Тем более мороз и снег вместо дождя в ближайшие дни пообещала сама Матушка Зима.

Матушка Зима:

Зима начинается такой теплой для того, что бы потом постепенно, не заморозив гостей поместья стать холодной. Я думаю, мы сегодня никого не заморозим, все нам будут рады, и у нас будет теплое и по-настоящему предновогоднее настроение.

Снегурочку на вороном вместе с Матушкой и легендарным Зюзей заждались сотни гостей.

Встречали как главных символов праздника – громко и радушно. А дальше, как и полагается, песни, хороводы вокруг елки, знакомство с новыми героями и долгожданная встреча внучки с дедушкой. По словам хозяина поместья, гостей приятнее и легче встречать вместе.

Дед Мороз:

Я очень рад, что у меня появились помощники. Видите, сколько у меня гостей. Работы очень много, поэтому мне нужны помощники! И матушке Зиме, и моим трем дочерям Стуже, Вьюге и Метелице. И, конечно, внучке Снегурочке. Я очень рад, что они приехали, я их столько ждал. Прошел год но они вернулись!

Снегурочка:

Приехали полные подарков, полные сил встречать гостей. Надеюсь, их у нас будет еще больше.

Среди первых счастливчиков и гости из-за рубежа.

Для этой группы из Вильнюса предновогодний визит в Беловежскую пущу уже давно стал доброй традицией, которой так не хочется изменять.

Валерий Винсло, турист (Литва):

Нравится очень всем. Очень классное место, волшебное, так сказать.

Руслан Голубев, турист (Литва):

Детям нравится. Очень красиво. Дальше, я надеюсь, еще лучше будет.

Илья Иовлев, турист:

Мне тоже нравится Дед Мороз. Он любит чай, блины поесть. Было очень приятно поговорить и сфоткаться с Дедом Морозом.

Поговаривают, сегодня в Поместье Деда Мороза не только вернулась Снегурочка, но и приехал юбилейный турист. С начала года здесь побывало уже свыше 300 тысяч гостей.