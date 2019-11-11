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В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?

11 ноября 2019 12:27
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Жатва испокон веков едва ли не самое важное событие года. Даже в старину, когда говорили о жизни, спрашивали: «Как выдалось ржи?».

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?-1

Как проходила жатва у крестьян, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Жизнь крестьян проходила в поле. Там и рождались дети, там они и росли… Матери не могли себе позволить оставаться в самую жаркую пору в декрете.

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?-4

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?-6

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?-8

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?-10

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# История # общество # Фотофакт

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