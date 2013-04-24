Как Минск отметит 1 мая?

Новости Беларуси. Праздник весны, мира и труда. Как Минск отметит «первомай», сегодня озвучили в столичной мэрии.

Центром торжественных мероприятий станет парк имени Янки Купалы. Здесь в полдень пройдёт массовый митинг трудовых коллективов города. Творческой кульминацией праздника станет гала-концерт патриотической песни. Кроме того, площадки для массовых гуляний обустроят в каждом районе города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

У нас и в парке Горького будет много мероприятий с концертной программой, а также и в остальных парках Минска.