Прямой эфир

Как Минск отметит 1 мая?

24 апреля 2013 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник весны, мира и труда. Как Минск отметит «первомай», сегодня озвучили в столичной мэрии.

Центром торжественных мероприятий станет парк имени Янки Купалы. Здесь в полдень пройдёт массовый митинг трудовых коллективов города. Творческой кульминацией  праздника станет гала-концерт патриотической песни. Кроме того, площадки для массовых гуляний обустроят в каждом районе города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
У нас и в парке Горького будет много мероприятий с концертной программой, а также и в остальных парках Минска.

# общество # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Для инвалидов разработали специальные маршруты в парках и лесных массивах города
24 апреля 2013 18:27

Для инвалидов разработали специальные маршруты в парках и лесных массивах города

На Брестчине задержали тракториста практически со смертельной дозой алкоголя в крови
24 апреля 2013 17:40

На Брестчине задержали тракториста практически со смертельной дозой алкоголя в крови

В Гродненской области Неман может поглотить целую деревню
24 апреля 2013 17:12

В Гродненской области Неман может поглотить целую деревню