В Полоцком районе утонул подросток – комментарий МЧС

Новости Беларуси. 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних, утонули за выходные на водоемах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Половина погибших из северного региона страны.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

Как рассказал свидетель происшествия – друг утонувшего мальчика, они вместе отдыхали у водоема. После чего последний решил искупаться. И, к сожалению, нырнул и уже не вынырнул. Сразу были вызваны подразделения МЧС. Спасатели подняли со дна водоема утонувшего мальчика 2006 года рождения. Все пять утонувших граждан, случаи с которыми произошли в минувшие выходные, были зафиксированы в местах, не предусмотренных для купания – там, где нет спасательных станций ОСВОД.