В Полоцком районе утонул подросток – комментарий МЧС

Новости Беларуси. 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних, утонули за выходные на водоемах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Половина погибших из северного региона страны.
Новости Беларуси. 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних, утонули за выходные на водоемах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Половина погибших из северного региона страны.
Трагедии произошли в Витебском, Шарковщинском и Полоцком районах. Специалисты утверждают, что основными причинами гибели людей становится игнорирование правил безопасности поведения на воде. Утонувший подросток в Полоцком районе вовсе не умел плавать.
Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:
Как рассказал свидетель происшествия – друг утонувшего мальчика, они вместе отдыхали у водоема. После чего последний решил искупаться. И, к сожалению, нырнул и уже не вынырнул. Сразу были вызваны подразделения МЧС. Спасатели подняли со дна водоема утонувшего мальчика 2006 года рождения. Все пять утонувших граждан, случаи с которыми произошли в минувшие выходные, были зафиксированы в местах, не предусмотренных для купания – там, где нет спасательных станций ОСВОД.
Отправляясь на отдых у водоемов, специалисты рекомендуют выбирать предназначенные для этого места. Особое внимание уделять детям – не оставлять их без присмотра.