Прямой эфир

В Полоцком районе утонул подросток – комментарий МЧС

20 июня 2023 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних, утонули за выходные на водоемах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Половина погибших из северного региона страны.

В Полоцком районе утонул подросток – комментарий МЧС-1

Трагедии произошли в Витебском, Шарковщинском и Полоцком районах. Специалисты утверждают, что основными причинами гибели людей становится игнорирование правил безопасности поведения на воде. Утонувший подросток в Полоцком районе вовсе не умел плавать.

В Полоцком районе утонул подросток – комментарий МЧС-4

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:
Как рассказал свидетель происшествия – друг утонувшего мальчика, они вместе отдыхали у водоема. После чего последний решил искупаться. И, к сожалению, нырнул и уже не вынырнул. Сразу были вызваны подразделения МЧС. Спасатели подняли со дна водоема утонувшего мальчика 2006 года рождения. Все пять утонувших граждан, случаи с которыми произошли в минувшие выходные, были зафиксированы в местах, не предусмотренных для купания – там, где нет спасательных станций ОСВОД.

В Полоцком районе утонул подросток – комментарий МЧС-7

Отправляясь на отдых у водоемов, специалисты рекомендуют выбирать предназначенные для этого места. Особое внимание уделять детям – не оставлять их без присмотра.

# Утопления # общество # Софья Глинская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: западные аналитики сели в лужу, не просчитав реальность появления российского ядерного оружия в Беларуси
19 июня 2023 20:10

Дзермант: западные аналитики сели в лужу, не просчитав реальность появления российского ядерного оружия в Беларуси

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком
19 июня 2023 20:01

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком

Минчане вдребезги раскритиковали проект благоустройства дома. Что не устраивает жителей и как реагируют в ЖКХ?
19 июня 2023 19:57

Минчане вдребезги раскритиковали проект благоустройства дома. Что не устраивает жителей и как реагируют в ЖКХ?