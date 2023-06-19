Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком

В Минске на обслуживании ЖКХ сегодня числится более 6 000 домов. За прошлый год капитальный ремонт провели в 192 из них. При этом на ремонтируемых объектах инспекторы Госстройнадзора выявили более 11 500 дефектов и нарушений. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Ремонтные работы могут делать не только с водой, но и с пламенем. О том, что такое капремонт с огоньком, не понаслышке знает жительница столицы Светлана Рабец. Женщина чуть не лишилась квартиры в результате халатной работы бригады строителей.

Светлана Рабец:

Я уходила, стоял баллон возле подъезда, их лампа. И я ушла, а когда вернулась домой, прихожу, открываю квартиру, а у меня в квартире стоит такая такой запах… Я сразу на кухню понесла сумки. Чуть не обомлела, смотрю – у меня тюль выгорела, окно черное. Вместо стены решето, а побелка сыпется на голову. Жильцы дома на Асаналиева в шоке от капремонта – подробности.

Вот то самое окно на кухне. Под удар, а точнее – под огонь, оно попало лишь потому, что находится вблизи подъездного козырька. Там в тот злополучный день, вспоминает хозяйка квартиры, рабочие укладывали рубероид. Естественно, работали с газовой горелкой, но без огнетушителя. По-видимому, открытое пламя и попало в полуоткрытое окно. Светлана Рабец:

У меня выгорела занавеска, тюль загорелась. И вот такое вот окно у нас. Как с таким окном можно быть зимой? Зима начнется, что будет? Оно будет промерзать и течь. И сейчас, когда машины ездят, слышимость уже совсем другая. Уже пошла деформация, и здесь черное все. Надо замена окна.

В тот же день Светлана с криком о помощи обратилась в местный ЖЭС. Там только развели руками. Мол, все вопросы к подрядчику. Но и подрядчик не смог дать внятного ответа. Светлана Рабец:

Потом он позвонил: ждите. Я спросила: сколько мне ждать? Потом приехал этот мастер и сказал: что вы хотите? Ну, наверно, замену окна надо делать или что, потому что зима будет, оно будет промерзать. Но пока с их стороны ничего нет.

Светлана Рабец до сих пор в недоумении. Где искать справедливость, женщина не знает, потому и обратилась в редакцию программы «Решение есть!» Ведь верит, что у ее беды обязательно будет счастливый конец. После того как корреспонденты связались с руководством управляющей организации, к минчанке в гости пожаловала комиссия, чтобы на месте решить вопрос возмещения вреда. Специалисты вынесли вердикт, вот только для Светланы неутешительный.

Юрий Радецкий, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Центрального района Минска:

Каких-то видимых признаков, что там повреждения, мы не выявили. Подрядчик, который выполнял эти работы, готов все компенсировать. Жилец в настоящее время не согласен, в связи с этим будем приглашать подрядную организацию, которая занимается установкой окон. И в случае если установят, что там действительно повреждено, то жильцу будет все компенсировано. Есть повреждения москитки, подрядчик готов полностью возместить причиненный ущерб.

Деньги за окно вернут. А как же быть со здоровьем? В этой несладкой ситуации Светлана перепила все горькие лекарства из домашней аптечки. Но, к сожалению, потраченные нервы ими не восстановишь. Вот и получается, что порой собственники квартир расплачиваются за капремонт не пресловутыми 30 копейками с одного квадратного метра в месяц, а собственным здоровьем, которое, к сожалению, не купишь. Такая она, обратная сторона капремонта.

Сергей Шуманский, ведущий:

В 2023 году капитальный ремонт в Минске коснется почти 170 домов – это более миллиона квадратных метров жилья. Своей очереди наконец дождались многоквартирные жилые дома 1970-1980-х годов постройки. Теперь главное, чтобы долгожданный капремонт не превратился для жильцов этих домов в стихийное бедствие. Ведь подобных фактов не то что по Минску – по всей стране пруд пруди. Потому наберитесь терпения и верьте в лучшее.