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Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком

19 июня 2023 20:01
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В Минске на обслуживании ЖКХ сегодня числится более 6 000 домов. За прошлый год капитальный ремонт провели в 192 из них. При этом на ремонтируемых объектах инспекторы Госстройнадзора выявили более 11 500 дефектов и нарушений. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Ремонтные работы могут делать не только с водой, но и с пламенем. О том, что такое капремонт с огоньком, не понаслышке знает жительница столицы Светлана Рабец. Женщина чуть не лишилась квартиры в результате халатной работы бригады строителей.

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком-1

Светлана Рабец:
Я уходила, стоял баллон возле подъезда, их лампа. И я ушла, а когда вернулась домой, прихожу, открываю квартиру, а у меня в квартире стоит такая такой запах… Я сразу на кухню понесла сумки. Чуть не обомлела, смотрю у меня тюль выгорела, окно черное.

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Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком-4

Вот то самое окно на кухне. Под удар, а точнее – под огонь, оно попало лишь потому, что находится вблизи подъездного козырька. Там в тот злополучный день, вспоминает хозяйка квартиры, рабочие укладывали рубероид. Естественно, работали с газовой горелкой, но без огнетушителя. По-видимому, открытое пламя и попало в полуоткрытое окно.

Светлана Рабец:
У меня выгорела занавеска, тюль загорелась. И вот такое вот окно у нас. Как с таким окном можно быть зимой? Зима начнется, что будет? Оно будет промерзать и течь. И сейчас, когда машины ездят, слышимость уже совсем другая. Уже пошла деформация, и здесь черное все. Надо замена окна.

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком-7

В тот же день Светлана с криком о помощи обратилась в местный ЖЭС. Там только развели руками. Мол, все вопросы к подрядчику. Но и подрядчик не смог дать внятного ответа.

Светлана Рабец:
Потом он позвонил: ждите. Я спросила: сколько мне ждать? Потом приехал этот мастер и сказал: что вы хотите? Ну, наверно, замену окна надо делать или что, потому что зима будет, оно будет промерзать. Но пока с их стороны ничего нет.

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком-10

Светлана Рабец до сих пор в недоумении. Где искать справедливость, женщина не знает, потому и обратилась в редакцию программы «Решение есть!» Ведь верит, что у ее беды обязательно будет счастливый конец.

После того как корреспонденты связались с руководством управляющей организации, к минчанке в гости пожаловала комиссия, чтобы на месте решить вопрос возмещения вреда. Специалисты вынесли вердикт, вот только для Светланы неутешительный.

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком-13

Юрий Радецкий, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Центрального района Минска:
Каких-то видимых признаков, что там повреждения, мы не выявили. Подрядчик, который выполнял эти работы, готов все компенсировать. Жилец в настоящее время не согласен, в связи с этим будем приглашать подрядную организацию, которая занимается установкой окон. И в случае если установят, что там действительно повреждено, то жильцу будет все компенсировано. Есть повреждения москитки, подрядчик готов полностью возместить причиненный ущерб.

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком-16

Деньги за окно вернут. А как же быть со здоровьем? В этой несладкой ситуации Светлана перепила все горькие лекарства из домашней аптечки. Но, к сожалению, потраченные нервы ими не восстановишь. Вот и получается, что порой собственники квартир расплачиваются за капремонт не пресловутыми 30 копейками с одного квадратного метра в месяц, а собственным здоровьем, которое, к сожалению, не купишь. Такая она, обратная сторона капремонта.

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком-19

Сергей Шуманский, ведущий:
В 2023 году капитальный ремонт в Минске коснется почти 170 домов – это более миллиона квадратных метров жилья. Своей очереди наконец дождались многоквартирные жилые дома 1970-1980-х годов постройки.

Теперь главное, чтобы долгожданный капремонт не превратился для жильцов этих домов в стихийное бедствие. Ведь подобных фактов не то что по Минску – по всей стране пруд пруди. Потому наберитесь терпения и верьте в лучшее.

Рабочие чуть не сожгли квартиру минчанки. Как это случилось? История с огоньком-22

Это был проект «Решение есть!» Свои истории отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните – неразрешимых проблем нет, есть не вовремя принятые решения.

Минчане вдребезги раскритиковали проект благоустройства дома. Что не устраивает жителей и как реагируют в ЖКХ? Читайте далее.

# Проблемы ЖКХ # общество # Сергей Шуманский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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