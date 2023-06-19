Дзермант: западные аналитики сели в лужу, не просчитав реальность появления российского ядерного оружия в Беларуси

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте! Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Встречаясь с разными людьми по всей Беларуси, выступая в коллективах, часто слышу вопрос, связанный с нашей безопасностью, с размещением тактического ядерного оружия. Люди спрашивают: как это поможет нас защитить и какие угрозы оно может предотвратить? Президент недавно в интервью российским журналистам тоже об этом подробно говорил.

Итак, российское тактическое ядерное оружие – это мера сдерживания, асимметричный ответ на военные приготовления западных соседей, особенно Польши, где особо и не скрывают своих экспансионистских планов. И именно под эти планы там наращивается численность армии и закупаются новые вооружения.

Для Польши наша Беларусь как кость в горле, мы мешаем им реализовать империалистическую мечту о возрождении Речи Посполитой от моря до моря. Именно из-за этого Польша активно пыталась содействовать попытке государственного переворота у нас в 2020 году. Именно поэтому она сейчас так активна в Украине.

Мы могли бы тратить миллиарды долларов на милитаризацию и увеличение нашей армии, забирая средства на это у врачей, учителей, всех работников бюджетной сферы. Но мы потому и социальное государство, что заботимся о наших гражданах и не кидаемся в воронку гонки вооружений.

Тактическое ядерное оружие на нашей территории обессмысливает все военные приготовления Польши и стран НАТО на нашем направлении. Нападать на нас в этом случае будет себе дороже.