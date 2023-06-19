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Дзермант: западные аналитики сели в лужу, не просчитав реальность появления российского ядерного оружия в Беларуси

19 июня 2023 20:10
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант: западные аналитики сели в лужу, не просчитав реальность появления российского ядерного оружия в Беларуси-1

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте! Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Встречаясь с разными людьми по всей Беларуси, выступая в коллективах, часто слышу вопрос, связанный с нашей безопасностью, с размещением тактического ядерного оружия. Люди спрашивают: как это поможет нас защитить и какие угрозы оно может предотвратить? Президент недавно в интервью российским журналистам тоже об этом подробно говорил.

Итак, российское тактическое ядерное оружие – это мера сдерживания, асимметричный ответ на военные приготовления западных соседей, особенно Польши, где особо и не скрывают своих экспансионистских планов. И именно под эти планы там наращивается численность армии и закупаются новые вооружения.

Для Польши наша Беларусь как кость в горле, мы мешаем им реализовать империалистическую мечту о возрождении Речи Посполитой от моря до моря. Именно из-за этого Польша активно пыталась содействовать попытке государственного переворота у нас в 2020 году. Именно поэтому она сейчас так активна в Украине.

Мы могли бы тратить миллиарды долларов на милитаризацию и увеличение нашей армии, забирая средства на это у врачей, учителей, всех работников бюджетной сферы. Но мы потому и социальное государство, что заботимся о наших гражданах и не кидаемся в воронку гонки вооружений.

Тактическое ядерное оружие на нашей территории обессмысливает все военные приготовления Польши и стран НАТО на нашем направлении. Нападать на нас в этом случае будет себе дороже.

Лукашенко: с ядерной державой никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Читайте здесь.

Дзермант: западные аналитики сели в лужу, не просчитав реальность появления российского ядерного оружия в Беларуси-4

Алексей Дзермант:
Мы никого не пугаем, но все наши западные оппоненты должны понимать, что политической воли и решимости у белорусского Президента хватит, чтобы ответить на любую агрессию и защитить нашу страну. И только понимание этого может остановить Запад от нападения на нас. От прямого нападения, к которому они продолжают готовиться.

К сожалению, на примере атак на пограничные с Украиной области России мы видим, что могут и быть и гибридные атаки. Якобы белорусские добровольцы, а на самом деле террористы и коллаборанты, могут попытаться зайти с южного направления на нашу территорию. Для предотвращения этой угрозы мы и усиливаем границы, создаем мобильные группы и новые заставы.

А еще крайне важно наладить у себя производство необходимого оружия. Конфликт в Украине показал, что существует нехватка самых обычных вооружений, что кроме высокотехнологичных изделий не нужно забывать о боеприпасах, которые расходуются очень быстро.

Лукашенко о боеприпасах: мы выйдем на 10-12 тысяч. А если (у нас же диктатура) жимануть, то и 15 тысяч Пантус соберет. Подробнее здесь.

Дзермант: западные аналитики сели в лужу, не просчитав реальность появления российского ядерного оружия в Беларуси-7

Алексей Дзермант:
Все это делается не для того, что мы имеем какие-то агрессивные планы, просто лучше готовиться к самым разным вариантам развития событий заранее, лучше учиться на чужих ошибках и делать выводы, учитывая реальный опыт.

Беларусь позиционирует себя как миролюбивая страна, у которой нет никаких территориальных претензий к соседям. Но очень часто это миролюбие принимают за слабость и ложный пацифизм, отсюда и все эти планы по изменению нашего государственного строя или по захвату части страны. Естественно, никаких шансов агрессорам мы не должны оставить. Гарантия этому и собственное оружие в достаточных количествах, и российское тактическое ядерное оружие.

Кстати, западные аналитики в очередной раз сели в лужу, не просчитав реальность его появления в Беларуси. Они нам убежденно рассказывали, что Россия никогда на это не пойдет, что у нас этот шаг не поддержат и в том же духе.

А оказалось все иначе. Мы увидели высочайший уровень доверия и сотрудничества. Россия пошла на этот беспрецедентный шаг, потому что видит нашу озабоченность безопасностью, видит реальные агрессивные приготовления на Западе.

Сейчас Беларусь и Россия показывают пример настоящего союза государств и народов, который может стать образцом для дальнейшей интеграции. Поэтому речь идет не только об обеспечении безопасности, но и о выработке моделей интеграции и сотрудничества.

Дзермант: западные аналитики сели в лужу, не просчитав реальность появления российского ядерного оружия в Беларуси-10

Алексей Дзермант:
Беларусь защищает не только себя, но и наше общее большое пространство. Мы – хранитель мира и безопасности, и все, что мы делаем ради этого, нужно не только нам, но и всем народам Евразии.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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