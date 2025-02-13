В Полоцком районе обнаружили фрагменты боевого самолёта времён Великой Отечественной

Полоцкая земля обнажила следы Великой Отечественной. Фрагменты боевого самолета времен войны на болоте в лесу обнаружили местные жители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место оперативно выехали сотрудники РУВД и саперы. Помимо останков воздушного судна, специалисты обнаружили в этих местах боеприпасы и оружие.

На территории Полоцкого района в 1940-е шли ожесточенные бои. Задействована была самая разнообразная техника, в том числе авиация. 13 февраля прошло заседание рабочей группы по вопросу поднятия найденных фрагментов самолета. Их соберут и передадут в музей боевой славы. Воздушное судно постараются восстановить, чтобы сохранить эту страницу живой истории для потомков.