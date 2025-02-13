Экспорт наукоёмких товаров белорусского производства вырос почти вдвое

Экспорт наукоемких товаров отечественного производства вырос почти вдвое. В 2024 году Институт физики НАН поставил за рубеж продукцию на полмиллиона долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А экспорт НИИ радиоматериалов превысил 1,3 миллиона долларов. Работу этих и ряда других структур курирует государственное научно-производственное объединение «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника». Созданное в 2011 году указом Президента, ГНПО обеспечивает тесное взаимодействие науки и промышленности.

Так, среди основных партнеров и заказчиков – «Планар», предприятия военпрома и промышленного ведомства страны. Активная работа ведется с «Интегралом». Последние шесть десятилетий микроэлектроника во всем мире работала на кремниевых технологиях, однако в своем развитии они достигли предела. Новый уровень – нитридные технологии.

Максим Богданович, генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» НАН Беларуси: Существенные отличия. Кремний может работать только при температурах порядка 100 градусов Цельсия. Нитриды работают при температуре 400 градусов Цельсия и больше. Эти приборы могут работать на частотах свыше 100 гигагерц, когда кремниевые значительно меньше. Пробивные напряжения на порядок лучше. Приборы обладают замечательной радиационной стойкостью – это работа в космосе, датчики в реакторах и так далее.

Пластины нитрида галлия выращивают в «чистых» лабораториях НАН. Первые робкие попытки освоить технологию были еще в 1997 году, но к активной реализации проекта приступили только в 2016-м. Первые пластины удалось «вырастить» в конце прошлого года, а сегодня эта работа налажена. Еще одна приоритетная задача – импортозамещение. Сегодня ведется работа по созданию лазера как составляющей устройства для производства микроэлектроники.

Александр Шумилин, академик-секретарь НАН Беларуси:

Сегодня все производство микроэлектроники, чтобы делать нанометровые размеры, там используются промышленные лазеры. Американцы делали такие лазеры, чтобы вы понимали, более 30 лет. Конечно, они сейчас продают по всему миру, у нас такого времени нет, мы планируем сделать быстрее, но без компетенций, знаний и людей, которые могли бы это создать, это в принципе невозможно.

Завершить создание лазерной установки планируют за 4 года. На финальной стадии и ряд других проектов пятилетки – в области радиофотоники. Речь о генерации, передаче и обработке СВЧ-сигналов. Подобные разработки применяются в системах связи, радиолокации, радиоэлектронной борьбе. Как отмечают ученые, это «игра в высшей лиге».