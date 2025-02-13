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Как быстро вернуть забытые вещи? Менеджер по развитию «Первой доставки» ответил

13 февраля 2025 12:22
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Изменить свою жизнь и в целом сферу деятельности никогда не поздно. Есть прекрасные примеры, когда некоторые люди оставляют свою престижную работу и отдают предпочтение более неформальным сферам деятельности – например, уходят в доставку или в такси. И что самое главное, чувствуют себя совершенно замечательно. Почему так происходит и стоила ли игра свеч? Разбирались в нюансах с гостями-экспертами в студии ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Валерий, вы менеджер по развитию общества с ограниченной ответственностью «Первая доставка». Это один из трех крупнейших партнеров «Яндекс. Доставки». Расскажите о вашей службе. Вы работаете через приложение «Яндекс»?

Как быстро вернуть забытые вещи? Менеджер по развитию «Первой доставки» ответил-2

Валерий Башкиров, менеджер по развитию ООО «Первая доставка» – одного из трех крупнейших партнеров Яндекс-Доставка:
Да, конечно. Смысл доставки – это именно работа с приложением. Все курьеры, кто к нам приходит – желающих попробовать много – они в первую очередь знакомятся с приложением, проходят экскурс именно по нему. Все занимает буквально 15 минут. И после этого вы уже готовы к работе. А дальше – только посещение наших каналов, чат-бота поддержки и комфортная работа, когда захотите.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Сколько человек насчитывает ваша курьерская служба?

Валерий Башкиров:
Порядка 4 000 человек, но активных – из-за того, что это свобода – 400-600 человек в месяц.

Как быстро вернуть забытые вещи? Менеджер по развитию «Первой доставки» ответил-4

Наталья Надольская:
Что вы в основном доставляете и кто ваша целевая аудитория?

Валерий Башкиров:
Доставляем все! У нас все заскриптовано. Каждому, кто у нас спрашивает, мы говорим практически одно и то же. Это ключи, документы, забытые вещи, бутерброды, чизбургеры. Это работа со всеми партнерами агрегатора, которые подключаются к нему, – рестораны, аптеки, это может быть ветеринарная клиника, стоматология. То есть обширно.

*На правах рекламы.

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