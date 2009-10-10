В Полоцке появился первый скалодром

Новая площадка для тренировок позволит заниматься скалолазанием на профессиональном уровне.

Полоцкий центр туризма и краеведения и раньше воспитывал призеров республиканских и международных соревнований. Но спортсменам не хватало высоты. Теперь за дозой адреналина в кружок уже тянутся и взрослые, и дети.

Почувствовать себя человеком-пауком очень просто. Достаточно скалодрома, имитирующего горную поверхность, и страховки. Оказывается, подняться на многометровую высоту можно и без стальных пальцев и огромных бицепсов. Вот с таких шагов и начинается покорение Эвереста.

А пока «Кубок дружбы» в Крыму уже покорился 18-летней Юлии. Спортсменка стала бронзовым призером международных соревнований. От успехов голова не кружится даже на высоте. Девушка с легкостью передвигается по всему периметру скалодрома.

– Для девушки это очень тяжело, большая физическая нагрузка. Техника помогает, но больше физическая нагрузка, – рассказала бронзовый призер международных соревнований «Кубок дружбы» Юлия Слонова.

Скалолазание – экстремальный вид спорта даже для профессионалов. А для любителей тем более. Но покорять высоты в последнее время модно. И в Европе, и в Беларуси. Тренировочные скалодромы есть уже в Гомеле, Минске, Могилеве. А теперь и в Полоцке.

– Приходили дети, у которых были искривления позвоночника, и ребенок начинал сидеть ровно. Сейчас, когда есть высота в скалодроме, детям более интересно, их стало гораздо больше, – говорит тренер секции «Юные скалолазы» Полоцкого центра туризма и краеведения Елена Остроухова.

Строить новый скалодром помогали сами ребята. «Горные маршруты» раскрасили графитисты. На маленьких площадках дети тренируются без страховки. Есть и сложные отвесные формы высотой до 10 метров.

– Страшно бывает, когда не дотягиваешься, бывает, падаешь, но зато тебя друзья верные страхуют на тросе, – поделился впечатлениями воспитанник секции «Юные скалолазы» Полоцкого центра туризма и краеведения Женя Сафроненко.

Искусственные высоты, надеются ребята, помогут им покорить настоящие горные скалы. Сейчас спортсмены готовятся штурмовать крымские вершины на следующих международных соревнованиях.