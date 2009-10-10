Регби и гольф стали олимпийскими видами спорта

Такое решение приняли 9 октября участники 121-й сессии Международного олимпийского комитета, проголосовав за сохранение 26 уже входящих в олимпийскую программу видов спорта и включение, начиная с 2016 года, двух новых – регби-7 (с командами в семь игроков) и гольфа.

Как сообщает NEWSru.com, у этих двух дисциплин, которые уже входили в олимпийскую программу в начале 20 века, на старте были неодинаковые шансы. Если регби пользуется практически всеобщей поддержкой, то гольф вызывает у некоторых неприязнь, так как считается элитным и дорогим видом спорта для пожилых людей.

Хотя обе дисциплины в августе прошлого года в Берлине были рекомендованы исполкомом МОК, при голосовании за гольф потребовалось четыре тура. Поэтому в ходе пятничной презентации сторонники гольфа делали упор на постепенную демократизацию этого спорта и на все большую тягу к нему молодежи.

В свою очередь, президент Международной федерации регби, француз Бернар Лапассе сказал, что благодаря включению регби в программу, на подиум смогут подняться нации, которые никогда не завоевывали олимпийских медалей – Самоа и Фиджи, и это отвечает всемирной философии игр.

Гольф в последний раз был представлен на Играх в 1904 году, а регби потерял свой олимпийский статус после 1924 года.

На включение в олимпийскую программу претендовали также бейсбол, софтбол, роллерспорт, карате и сквош, однако в практической плоскости вопрос о них может встать теперь только в 2013 году.

Переизбранный президентом МОК на следующие 4 года Жак Рогге считает, что игры не могут разрастаться до бесконечности и должны сохранять компактный характер – максимум 28 видов спорта и 10,5 тысяч спортсменов.