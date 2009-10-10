В Казани появилось такси для мусульман

Два жителя Казани организовали фирму «Хабиба» по оказанию услуг такси для мусульман, что для столицы Татарстана оказалось актуальным и востребованным новшеством.

По данным interfax.by, идея создания такой фирмы родилась у друзей во время недавно прошедшего священного для мусульман месяца Рамадан, когда они на своих машинах развозили мусульман после вечернего намаза.

Работа автопарка, в котором уже более 20-ти машин, полностью соответствует нормам шариата: водители здесь – мусульмане, не пьют, не курят, в салоне своего такси слушают проповеди Корана. Вызвать такси «Хабиба» можно в любое время суток. При этом, в «Хабибе» принимают заказы ото всех, независимо от их конфессиональной принадлежности, но при условии, что заказчик не будет курить в салоне, а также перевозить собак и свиней.

Между тем это не единственное специальное такси в Казани.

В 2007 году здесь появилось таксомоторное предприятие, где водителями работают исключительно женщины.

Такси задумывалось для родителей, которые при нехватке времени доверят женщине-водителю доставить ребенка в элитную школу; для обеспеченных домохозяек, для которых водительница такси может стать компаньонкой в поездке по магазинам; и просто для заказчиц-женщин, которые опасаются ездить с водителями-мужчинами.