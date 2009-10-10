Мультипликаторы и «Союзмультфильм» снова воюют за Чебурашку

Режиссеры и художники-мультипликаторы известных советских мультфильмов считают незаконным контракт с компанией Fancy о производстве игрушек с использованием образов из советских мультфильмов.

Художники уверены, что только они могут распоряжаться правами на использование их персонажей отдельно от мультфильма. Соответствующее письмо они направили во ФГУП, обещая в ближайшее время уведомить о своей позиции Генпрокуратуру и МВД, пишет «Коммерсантъ».

«...Мы, режиссеры и художники мультипликационных фильмов, созданных во времена СССР, возмущены действиями руководства ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм»», которое приступило к незаконной торговле авторскими правами художников, не получив на то разрешения авторов»,— говорится в письме, направленном 15 известными режиссерами и художниками-мультипликаторами во ФГУП.

В письме мультипликаторы ссылаются на статью 486 Гражданского кодекса РСФСР от 1964 года, где указано, что «автору сценария, режиссеру-постановщику, художнику-постановщику, главному оператору, композитору и авторам других произведений, вошедших составной частью в фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение». Авторы отмечают также, что не передавали «Союзмультфильму» этого права, поэтому договор, заключенный им с компанией Fancy, является незаконным.

Летом 2008 года ФГУП заключило эксклюзивный договор с компанией Fancy о продаже прав на производство и распространение на территории России и СНГ игрушек с использованием культовых персонажей советских мультфильмов («Ну, погоди!», «Винни-Пух», «38 попугаев»).

Однако директор ФГУП Василий Шильников утверждает что в фильмофонде есть и другое письмо, подписанное более чем 40 мультипликаторами в Минкультуры, в котором говорится, что мультипликаторы поддерживают инициативу Минкультуры, в соответствии с которой ФГУП является единственным обладателем прав на мультфильмы и персонажи

Руководитель кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности при Высшей школе экономики Михаил Федотов напоминает, что до вступления в силу части 4 Гражданского кодекса авторское право не знало понятия «персонаж». «Поэтому изначально авторы не могли передать студии право на использование персонажа. Вероятнее всего, такие споры могут решаться только в суде. А чтобы избежать судебных разбирательств, фильмофонду нужно согласовывать использование персонажей с художниками и, возможно, авторами сценария или оригинального произведения, на основе которого создавался сценарий», – указывает он.