В планах даже слепить снежную мебель. Дома эскимосов и тюбинг-лагерь появились в брестском дворе

Новости Беларуси. Тюбинг-лагерь для детей, снежные дома эскимосов и десятки сказочных персонажей появились в Бресте. Последствия циклона «Ларс» уже позади, и теперь самое время для веселых зимних забав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Городские дворы превратились в места для неограниченного творчества. За два вечера у подъезда многоэтажки выросли бабка и дед ростом больше чем в человеческий рост. Настоящие персонажи из народных сказок. Сторожат от хулиганов новых жителей двора всем домом.

Вадим Пипко, житель Бреста:

Морковки начал у нас кто-то тырить, как говорится современным языком. В итоге вечером я посмотрел, что морковок нет, и решил попробовать первый раз в жизни слепить лицо спешное. И получилось. Разбурить пытались дети, но у нас тут дом весь стоял за него горой. Все соседи контролировали. Поэтому уже пятый день они стоят, держаться.

В еще одном дворе открылся настоящий тюбинг-лагерь для детей. Сперва брестчанин собрал стройбригаду. Первыми подключились девчонки. За два дня снежный стройматериал превратили в уютные иглу – традиционное снежное жилище эскимосов. А рядом – горки для тюбинга.

Брали ящики, трамбовали туда снег и приносили блоки такие. Вначале было сложно. Потом опрыскивали водой все блоки, чтобы они оледенели, прочные стали.

– Можно построить разное.

– Построить снеговики, горки.

– Поиграть можно в снежки, с горки скатиться на ледянке, на ватрушке, на санках.

– Можно поотдыхать, одеяло принести, покушать что-то, попить чай.