1-я городская клиническая больница Минска возвращается к привычному режиму работы

Новости Беларуси. 1-я городская клиническая больница Минска 1 февраля возвращается к привычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1-я городская клиническая больница Минска 1 февраля возвращается к привычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этому предшествовала дезинфекция. Ее проводили в том числе сотрудники городского центра гигиены и эпидемиологии. Ранее больница вела прием пациентов с COVID-19. Теперь из-за снижения заболеваемости в этом нет необходимости. К обычному режиму работы в 1-й больнице возвращаются кардиология, нефрология, ревматология, эндокринология и городской центр остеопороза.
Отметим, в Беларуси вторая волна пандемии COVID-19 медленно, но верно идет на убыль. Об этом свидетельствует статистика Минздрава, в которой фиксируется уменьшение новых случаев заболевания.