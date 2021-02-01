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1-я городская клиническая больница Минска возвращается к привычному режиму работы

01 февраля 2021 07:26
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Новости Беларуси. 1-я городская клиническая больница Минска 1 февраля возвращается к привычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1-я городская клиническая больница Минска возвращается к привычному режиму работы-1

Этому предшествовала дезинфекция. Ее проводили в том числе сотрудники городского центра гигиены и эпидемиологии. Ранее больница вела прием пациентов с COVID-19. Теперь из-за снижения заболеваемости в этом нет необходимости. К обычному режиму работы в 1-й больнице возвращаются кардиология, нефрология, ревматология, эндокринология и городской центр остеопороза.

1-я городская клиническая больница Минска возвращается к привычному режиму работы-4

Отметим, в Беларуси вторая волна пандемии COVID-19 медленно, но верно идет на убыль. Об этом свидетельствует статистика Минздрава, в которой фиксируется уменьшение новых случаев заболевания.

# Больницы Минска # общество # Фотофакт

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