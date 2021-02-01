1-я городская клиническая больница Минска возвращается к привычному режиму работы

Этому предшествовала дезинфекция. Ее проводили в том числе сотрудники городского центра гигиены и эпидемиологии. Ранее больница вела прием пациентов с COVID-19. Теперь из-за снижения заболеваемости в этом нет необходимости. К обычному режиму работы в 1-й больнице возвращаются кардиология, нефрология, ревматология, эндокринология и городской центр остеопороза.