«В обложку будет встроен микрочип». Когда в Беларуси появятся биометрические паспорта и ID-карты?

Это сегодня без паспорта как без рук. А в недалеком будущем, вероятно, уже в конце текущего года, появится новый и единственный документ, подтверждающий личность: ID-карта (своего рода персональный банк данных с интегрированной микросхемой и QR-кодом). Там будут храниться ваши личные сведения: пол, дата рождения, гражданство, семейное положение. Кроме того, она позволит дистанционно получать все услуги и административные процедуры, которые в нашей стране переведены в электронную форму, даже заменит иностранцам и лицам без гражданства вид на жительство. ID-удостоверения будут действовать только на территории Беларуси, а вот для выезда за ее приделы в обязательном порядке придется оформить новый биометрический паспорт.

Александр Дериколенко, начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Документ для выезда за границу внешне никаким образом претерпевать какие-то изменения не будет. В обложку будет встроен микрочип с биометрическими данными гражданина. Цель – это в первую очередь автоматизировать труд работников, упростить выполнение электронных услуг и выполнение административных процедур.

Если покидать «синеокую» не в ваших планах, то и получать биометрический паспорт нет необходимости. А для тех, кто часто путешествует, можно приобрести сразу два. На практике это будет выглядеть так: первый документ сдаете для получения визы, а пока ее оформляют, пользуетесь вторым. Удобно. Обзавестись ноу-хау можно будет в отделе по гражданству и миграции по месту регистрации со старым паспортом.

Виктория, паспортист отдела по гражданству и миграции Фрунзенского района РУВД г. Минска:

Приходит гражданин, мы берем у него документ, вставляем в считыватель, его данные считываются. Дальше мы поэтапно оформляем документы, собираем данные, фотографируем, отпечатки пальцев и электронная подпись. А дальше отправляем уже в работу, в печать, ждем, когда будет готов документ. Все эти процедуры производятся на одном комплексе, который к тому же отслеживает качество проделанных манипуляций.

Александр Дериколенко:

Для сбора биометрических данных гражданина у нас разработана система биометрических данных. Размещено соответствующее оборудование в подразделениях по гражданству и миграции, при помощи которого осуществляется сбор биометрических данных гражданина.