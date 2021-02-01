Жить в съёмной квартире или взять кредит на жильё? Мнение агента по недвижимости

Снимать квартиру или взять в кредит? Вот в чем вопрос. В западных странах уже давно сформировалась тенденция арендного жилья, у нас же все иначе: лучше иметь свой угол. Узнаем ситуацию на рынке недвижимости и что все-таки выгоднее.

Светлана Краскевич, агент по недвижимости:

На рынке недвижимости сегодня наблюдается снижение покупательской возможности. Покупателей остается по-прежнему много, но возможности снижаются. В связи с тем, что приостановлена выдача кредита на покупку вторичного жилья.

Сегодня покупатель молодеет, а его потребности растут, как и спрос на жилье на «свежем», вторичном рынке. Связано это с тем, что покупатели от 25 до 30 лет не хотят ехать в «хрущевки» и «сталинские» дома. Плата за комфорт в погоне за престижным районом. Светлана Краскевич:

Покупка жилья намного выгоднее, чем аренда. Но, конечно, нужно понимать, что, если даже будет открыто кредитование, вы должны будете планировать свой бюджет на 10-20 лет, в связи с тем, что кредитование на вторичное жилье именно на такие сроки. Таким образом вы инвестируете в свое будущее и платите за свое, а не кому-то в карман. Арендное жилье же дает свободу перемещений и не привязывает вас к одному месту. Но риски есть везде.

Светлана Краскевич:

Риски арендного жилья в том, что вас могут попросить съехать практически в любой момент, то есть вы никогда не будете жить там гарантированно 2-3-5 лет. В гостях хорошо, а дома лучше. В своем гнездышке. Наша героиня Эллина вместе с мужем решились на кредит. С появлением ребенка снимать квартиру хотелось все меньше, а в своей можно создать уют.

Эллина Дашук:

До этого мы снимали жилье, но в съеме очень много минусов. Во-первых, нет стабильности, к сожалению, в любой момент можно съехать. И ребенку нужны и школа, и сад. Плюс, хотелось квартиру свою, чтобы, знаете, ремонт сделать для себя, то есть сделать домашнюю обстановку. Как у молодой семьи, вариантов, кроме кредита, и не было.

Эллина признается, платить за свою квартиру выгоднее, хотя такую же сумму семья платила бы и за съем жилья, разница не ощущается. А через некоторое время можно расшириться: продать и купить новую, но уже больше.