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Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»

18 марта 2023 10:21
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Новости Беларуси. Три района столицы накануне отметили юбилей – 85 лет! Это Октябрьский, Советский и Заводской. По случаю праздника главы администраций раскроют цифры и факты, важные для каждого жителя столицы на площадке ток-шоу «Большой город».

Смотрите завтра, 19 марта, в 10:00 на СТВ.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Общий праздник для четверти жителей Минска. 85 лет исполнилось трем районам столицы – Октябрьскому, Советскому и Заводскому. Как отметили?

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Отметили хорошо, шумно, весело.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Мы считаем, что весь текущий год является праздничным для нашего района.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Чем гордятся главы администраций и как это отражается на социально-экономических показателях района и столицы в целом?

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Почти 500 тысяч квадратных метров жилья.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Таких темпов роста район не видел с 2018 года.

Екатерина Забенько, ведущая:
От истории районов до современности.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Минск, в котором еще не было метро и многоэтажек, люди жили скромнее, но все равно мы с ностальгией вспоминаем то время.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Алеся Иванова, корреспондент:
Современное здание Комаровского рынка появилось в 1980 году. Кстати, объект считается по истине уникальным.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-25

Где будем жить, работать и отдыхать? На чем поедем на работу и где проведем время на выходных?

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-28

Последние годы показывают рекордное посещение пляжа Цнянского водохранилища.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-31

Сегодня в активной фазе строительства находятся три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-34

В нашем районе также будут построены три новые станции.

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-37

Строительные работы на объекте мирового уровня – это национальный футбольный стадион.

Комфорт, порядок и достаток на каждую улицу и в каждый дом!

Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»-40

С днем рождения! Ура!

Праздник в «Большом городе». Воскресенье, 10:00

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# Социальная инфраструктура # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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