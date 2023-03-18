Три района Минска отметили 85-летие. Как они изменились за этот срок? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Три района столицы накануне отметили юбилей – 85 лет! Это Октябрьский, Советский и Заводской. По случаю праздника главы администраций раскроют цифры и факты, важные для каждого жителя столицы на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 19 марта, в 10:00 на СТВ.

Общий праздник для четверти жителей Минска. 85 лет исполнилось трем районам столицы – Октябрьскому, Советскому и Заводскому. Как отметили?

Отметили хорошо, шумно, весело.

Мы считаем, что весь текущий год является праздничным для нашего района.

Чем гордятся главы администраций и как это отражается на социально-экономических показателях района и столицы в целом?

Почти 500 тысяч квадратных метров жилья.

Таких темпов роста район не видел с 2018 года. Екатерина Забенько, ведущая:

От истории районов до современности.

Минск, в котором еще не было метро и многоэтажек, люди жили скромнее, но все равно мы с ностальгией вспоминаем то время.

Алеся Иванова, корреспондент:

Современное здание Комаровского рынка появилось в 1980 году. Кстати, объект считается по истине уникальным.

Где будем жить, работать и отдыхать? На чем поедем на работу и где проведем время на выходных?

Последние годы показывают рекордное посещение пляжа Цнянского водохранилища.

Сегодня в активной фазе строительства находятся три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

В нашем районе также будут построены три новые станции.

Строительные работы на объекте мирового уровня – это национальный футбольный стадион. Комфорт, порядок и достаток на каждую улицу и в каждый дом!