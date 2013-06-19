В Пинске сроки капитального ремонта затянули больше чем на год

Новости Беларуси. Жильцы трех домов по улице Кирова в Пинске теперь не только соседи, но и «приятели по несчастью». Долгожданный капремонт превратился в бесконечную историю. Согласно документам, закончить его должны были еще прошлым летом. Но и сегодня до этого еще далеко. К тому же выполненные работы не выдерживает никакой критики.

Глядя на потолок в квартире Владимира Николаевича, в то, что ремонт сделан совсем недавно, поверить трудно: на потолке разводы от протекающей крыши, в углах - отставшие обои. Ходом все еще продолжающегося капитального ремонта недовольны практически все жильцы

Николай Ярошевич:

В домах стало очень холодно. Полы очень холодные. Немножко мы пожили, и канализация у нас перестала работать.

Еще одно «ноу-хау» от «ремонтников» - проведение газовых труб. Теперь они тянутся поверх стен практически через всю квартиру. Жильцы жалуются: вдоль стены нельзя поставить мебель, а газовая труба — сомнительное украшение интерьера.

В соседнем доме капитальный ремонт почти завершен. Но его жильцы проделанные работы «ремонтом» называть вовсе отказываются. Дом еще не принят, но в подъезде уже отваливается штукатурка, осыпается фасад. А квартиры и вовсе выглядят так, будто хозяева большой ремонт только планируют.

Нина Николайчикова:

Я прошлым летом муравьев со стен пылесосом снимала. И эта дырка так и осталась.

О проблемах на улице Кирова сотрудники жилищно-коммунальных служб знают. Но говорят: на все есть объективные причины.

Сергей Качан, заместитель директора по капитальному ремонту ЖРЭУ Пинска:

Есть вопросы и к проектной организации: кое-что допроектировалось в ходе проведения ремонта. Так же и с подрядной организацией тоже: не всегда выполнялись работы так, как хотелось бы. Планируем в июле все завершить.

Вопрос «куда должна стекать вода» и стал камнем преткновения между жильцами и сотрудниками ЖКХ после ремонта этого дома. До проведения работ по восстановлению балконов проблем не было, теперь же вода после дождя в прямом смысле течет на голову соседу. Специалисты во всем винят архитектуру дома.

Светлана Туник, начальник отдела текущего ремонта ЖРЭУ Пинска:

Это конструктивные особенности балконов открытого типа. Вода стекает естественным путем.

С такой постановкой вопроса жильцы не согласны. После многочисленных жалоб, выяснилось: их претензии к выполнению работ вполне обоснованы.

Владимир Балук, главный специалист Пинского межрайонного комитета государственного контроля Брестской области:

Установлено некачественное выполнение работ, нарушение сроков строительства, что приводит к значительному удорожанию. Так, по объектам жилых домом, расположенных по улице Кирова, 33 и Кирова,35 удорожание составило более чем в 3 раза.

После проверок, сотрудниками государственного контроля создана комиссия, специалисты которой должны разобраться в ситуации. А жильцам остается только ждать, когда же, наконец, будет сделан ремонт после ремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.