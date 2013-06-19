Более 140 млрд. рублей направят на ремонт учреждений образования Минской области

Новости Беларуси. На Минщине на подготовку учреждений образования к новому учебному году направят более 140 миллиардов рублей. Капитальный ремонт начался уже в 25 школах области. Причем некоторые виды работ выполняют сами учителя, учащиеся и родители.

Еще 150 миллиардов пойдет на строительство новых учреждений образования. В Солигорске активно возводится учебно-педагогический комплекс. Уже 1 августа в Воложине свои двери раскрывает дом семейного типа. Аналогичный объект до конца года появится и в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.