Прямой эфир

Более 140 млрд. рублей направят на ремонт учреждений образования Минской области

19 июня 2013 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Минщине на подготовку учреждений образования к новому учебному году направят более 140 миллиардов рублей. Капитальный ремонт начался уже в 25 школах области. Причем некоторые виды работ выполняют сами учителя, учащиеся и родители.

Еще 150 миллиардов пойдет на строительство новых учреждений образования. В Солигорске активно возводится учебно-педагогический комплекс. Уже 1 августа в Воложине свои двери раскрывает дом семейного типа. Аналогичный объект до конца года появится и в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Образование # Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Евросоюз заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью по проблемам беженцев
19 июня 2013 13:14

Евросоюз заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью по проблемам беженцев

В Беларуси 19 июня пройдёт ЦТ по математике
19 июня 2013 11:19

В Беларуси 19 июня пройдёт ЦТ по математике

Почему метеорологи считают, что весны как таковой скоро не будет?
18 июня 2013 19:52

Почему метеорологи считают, что весны как таковой скоро не будет?