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Сегодня в мемориальном комплексе на месте деревни Дальва Логойского района Минской области - 69 годовщина сожжения белорусской деревни

19 июня 2013 15:20
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Новости Беларуси. Разделила боль Хатыни. Сегодня, в 69 годовщину сожжения белорусской деревни Дальва, почтили память мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дальва – последняя из 628 огненных деревень, уничтоженных фашистами. Гитлеровцы заживо сожгли сорок четыре жителя. Среди которых – 29 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте бывшей деревни – мемориал. В последние годы комплекс реконструировали. Обновили экспозицию музея, установили символические знаки скорби. А сегодня к постаменту возложили цветы в память о безвинно погибших.

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
Пройти мимо этой даты мы не имеем права. Не обязательно устраивать какое-то огромнейшее меропритяие, но нужно просто прийти положить цветы, вспомнить мирных жителей. 44 березки - символ погибших людей. Светлая им память.

# общество # Беларусь помнит # Артур Зельский

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