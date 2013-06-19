Новости Беларуси. Евросоюз заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью по проблемам беженцев. Сегодня в Минске начал работу международный семинар, посвященный вопросам приема, учета и регистрации лиц, ищущих убежище в нашей стране. В нем принимают участие представители Министерства внутренних дел Беларуси, Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, а также международные эксперты в области миграции из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Швеции и Румынии.

Для Беларуси проблема беженцев и миграции остается актуальной в связи с ее географическим местоположением. В нашей стране созданы 3 пункта временного поселения лиц, ищущих убежище, - в Бресте, Витебске и Гомеле. В связи с увеличившимся потоком таких граждан, эти пункты заполнены полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Ив Бушарди, представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь:

Я не считаю, что беженцы могут создавать серьезные проблемы тому государству, которое принимает их. Напротив, они могут принести пользу. Это люди, которые заинтересованы в скорейшей интеграции в новое для себя общество.

Александр Татура, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Семинар, который проводится сегодня для представителей органов государственного управления Республики Беларусь, задействованных в реализации законодательства в области вынужденной миграции, имеет для нас особое значение. Мы высоко оцениваем ту ситуацию, что это мероприятие проводится при поддержке Европейского союза.