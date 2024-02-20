Кочанова встретилась с руководителями учреждений здравоохранения Минска

Новости Беларуси. Встреча под руководством Натальи Кочановой состоялась в Совете Республики. Ее участниками стали руководители учреждений здравоохранения, подчиненных комитету по здравоохранению Минского горисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритеты государственной политики Беларуси и международная обстановка, электоральная кампания, информационная гигиена и ответственность за будущее страны – и это далеко не весь перечень тем, которые обсуждались. Кроме этого, председатель Совета Республики обозначила цель для столичного здравоохранения. Система должна быть отлажена и работать как часы. В Минске необходимо собрать передовые технологии.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Три основных составляющих, на мой взгляд. Это прежде всего материально-техническое состояние наших учреждений здравоохранения, обеспеченность оборудованием современным, медикаментами. Вторая составляющая – это обеспечение кадрами, которые должны работать в этой системе здравоохранения. Ну и третье – это качественное оказание медицинской помощи нашим гражданам.

Обсуждали и передовой опыт Минска по ранней диагностике злокачественных новообразований головы и шеи. Его необходимо распространять на всю страну. Проект реализуется с ноября прошлого года в 11-й городской больнице.