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Генпрокуратура хочет ввести систему госконтроля за пребыванием детей в интернете

06 марта 2023 09:30
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Генеральная прокуратура Республики Беларусь инициировала проработку вопроса о внедрении системы госконтроля за пребыванием несовершеннолетних в интернете. 

Об этом в понедельник, 6 марта, во время пресс-конференции сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Он рассказал, что вопрос еще на стадии проработки. Рассматривается вариант с применением искусственного интеллекта. С его помощью может быть ограничено время нахождения детей в интернете, а также ограничен доступ к определенным ресурсам. 

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# Интернет # общество # Алексей Стук

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