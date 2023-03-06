Генпрокуратура хочет ввести систему госконтроля за пребыванием детей в интернете

Генеральная прокуратура Республики Беларусь инициировала проработку вопроса о внедрении системы госконтроля за пребыванием несовершеннолетних в интернете.

Об этом в понедельник, 6 марта, во время пресс-конференции сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Он рассказал, что вопрос еще на стадии проработки. Рассматривается вариант с применением искусственного интеллекта. С его помощью может быть ограничено время нахождения детей в интернете, а также ограничен доступ к определенным ресурсам.