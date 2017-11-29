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«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну

29 ноября 2017 12:25
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан сотрудничают по всем направлениям. Ряд проектов реализуется в сфере медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Минске на стажировке находится группа врачей из Астаны.

Опытом с ними делятся специалисты центра трансплантации органов и тканей. Благодаря именно белорусским медикам спасена не одна жизнь в Казахстане.

«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну-1

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Профессор Руммо, в частности, в пятницу вылетает в Республику Казахстан и будет оперировать годовалого ребенка, пересаживать, родственная трансплантация печени от отца к сыну. Поэтому это тоже очень важно. Это не просто выезд, на котором будет чисто техническую функцию выполнять наш профессор.

В первую очередь это мастер-класс для казахских специалистов.

«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну-4

Также в Казахстане взята за основу белорусская модель организации помощи матери и ребенку. Как следствие в стране снизились показатели младенческой смертности. К слову, самые злободневные вопросы сохранения детского здоровья 29 ноября в Минске обсуждают специалисты из России, Израиля, Японии, Италии и Бразилии. Они собрались на первый съезд Евразийского сообщества детских нейрохирургов.

# общество # Медицина # Беларусь-Казахстан # Фотофакт # Валерий Малашко

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