«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан сотрудничают по всем направлениям. Ряд проектов реализуется в сфере медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Минске на стажировке находится группа врачей из Астаны.

Опытом с ними делятся специалисты центра трансплантации органов и тканей. Благодаря именно белорусским медикам спасена не одна жизнь в Казахстане.