«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну
Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан сотрудничают по всем направлениям. Ряд проектов реализуется в сфере медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в Минске на стажировке находится группа врачей из Астаны.
Опытом с ними делятся специалисты центра трансплантации органов и тканей. Благодаря именно белорусским медикам спасена не одна жизнь в Казахстане.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Профессор Руммо, в частности, в пятницу вылетает в Республику Казахстан и будет оперировать годовалого ребенка, пересаживать, родственная трансплантация печени от отца к сыну. Поэтому это тоже очень важно. Это не просто выезд, на котором будет чисто техническую функцию выполнять наш профессор.
В первую очередь это мастер-класс для казахских специалистов.
Также в Казахстане взята за основу белорусская модель организации помощи матери и ребенку. Как следствие в стране снизились показатели младенческой смертности. К слову, самые злободневные вопросы сохранения детского здоровья 29 ноября в Минске обсуждают специалисты из России, Израиля, Японии, Италии и Бразилии. Они собрались на первый съезд Евразийского сообщества детских нейрохирургов.