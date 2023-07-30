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В первом полугодии белорусы в среднем тратили на покупки 20 рублей в день

30 июля 2023 10:37
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Новости Беларуси. В среднем каждый белорус тратил на покупки около двадцати рублей ежедневно. К такому выводу, анализируя показатели первого полугодия, пришли в Белстате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В первом полугодии белорусы в среднем тратили на покупки 20 рублей в день-1

За это время розничный товарооборот достиг 35,5 миллиарда рублей, что на 4,6 % больше, чем за аналогичный период 2022-го. Потребительская корзина населения разделилась почти поровну: 49,5 % потраченных денег ушло на продовольственные товары, а остальные – на непродовольственные. 

# Статистика # общество # Фотофакт

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