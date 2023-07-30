«Покупатель купит и уйдёт счастливым». В белорусских универмагах растёт спрос на школьную форму

Новости Беларуси. Покупки в стиле кэжуал. В универмагах не пустеют отделы для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До сентября больше месяца, а предусмотрительные родители уже вовсю собирают ученические луки.

И разгуляться есть где: в 2023 году Беллегпром значительно обновил ассортимент одежды для учебных заведений. Привлекают покупателей и скидки – их предоставляют и ритейлеры, и производители. Для еще более комфортного шопинга организованы специальные школьные ярмарки.

Выбираем жилетку для девочки для нашей. И для девочки кофточку выбираем к школе.

Выбираю для сына, школьник, 13 лет, 8-й класс. У нас должен быть у мальчика черный пиджак. Но, я смотрю, что черный пиджак нам не очень нравится. Буду узнавать у классного руководителя, можно ли вот такого плана.

Мы вообще обычно покупаем отдельно брюки, отдельно пиджак, но вот сегодня я удачно зашла, видите, есть пиджак в наличии и брюки, поэтому сейчас пойду смотреть рубашки.

Элла Кудин, продавец:

Изобилие товара как для девочек, так и для мальчиков, поэтому мы ждем своих уважаемых покупателей к нам. У нас, так как продавец является лучшим проводником покупателя к товару, то наши грамотные проводники, компетентные, помогут, расскажут, покажут, выберут вам товар. Покупатель купит и уйдет счастливым.