Новости Беларуси. В период новогодних праздников на усиленный вариант несения службы переходят белорусские правоохранители. Места проведения массовых мероприятий традиционно будут оцеплены, туда можно будет попасть только через специальные пункты досмотра.

Алексей Богдан уже 10 лет в патрульно-постовой службе. Говорит, работа хоть и сложная, но интересная. Пожалуй, самым сложным и напряжённым для милиционеров является именно празднование Нового года.

Алексей Богдан, командир отделения 2-й роты полка патрульно-постовой службы милиции УВД Гродненского облисполкома:

В первую очередь настраиваемся на то, что необходимо поддержать порядок, не испортить праздник людям. Понимаем, что им должно быть весело. Как говорится, мы должны видеть все, а они нас не должны видеть. А если и должны видеть, то только с улыбкой.

На этих экранах — самые многолюдные точки столицы. В поле виртуального зрения площадки, где по традиции тысячи белорусов встретят Новый год.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Все основные улицы, все основные площади, а также центральная часть города. Две арены: «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» оборудованы видеокамерами, системами видеонаблюдения, которые позволяют выводить изображения непосредственно в данное помещение.

Более шести тысяч камер не просто красивая цифра, а необходимость, продиктованная временем.

Алексей Волков, СТВ:

От зоркого объектива камер видеонаблюдения не ускользнет ни одно правонарушение, стражи порядка могут среагировать на любую ситуацию за считанные минуты. И в праздничную ночь здесь, как и по всей стране, будут дежурить патрули.

В дни, когда большинство белорусов будет отдыхать, правоохранители намерены работать — у них это называется усиленный вариант несения службы. В последний день уходящего года и первые дни наступающего особое внимание к местам массовых гуляний. Тем, кто предпочитает большую компанию в центре города, придется несколько минут задержаться у турникета: минимум формальностей, но во имя безопасности.

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел:

Все места проведения массовых мероприятий будут предварительно досмотрены саперно-пиротехническими группами, обеспечено оцепление с использованием турникетов, выставлены контрольно-пропускные пункты.

В режиме ожидания в этот праздничный период и медики. В новогоднюю ночь на посту врачи и бригады неотложки.

Сергей Дылевский, заведующий приемным отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Новогодняя ночь ничем не отличается по дежурству от ночи 30-го или там 10-го января. Люди будут находиться на своих рабочих местах и выполнять свою работу.