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В парке Победы в Минске заложили аллею памяти к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

23 апреля 2014 18:30
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Новости Беларуси. Аллею памяти 23 апреля заложили в парке Победы в Минске. На ней высажены 70 молодых дубов. Акцию приурочили к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вместе деревья сажали ветераны войны и молодые люди.

К слову, это - не первая символическая аллея. Год назад в Ботаническом саду посадили жёлуди.

Анатолий Олейник, ветеран Великой Отечественной войны:
Разве это не чудесно, через 70 лет вырастут дубы! Придут люди, будут собирать желуди. Скажут: это посажено в честь великой победы, что это заслуга всего белорусского народа, всего народа Советского Союза. Как этим не гордиться?

 

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт # Анатолий Олейник

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