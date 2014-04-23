В парке Победы в Минске заложили аллею памяти к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Аллею памяти 23 апреля заложили в парке Победы в Минске. На ней высажены 70 молодых дубов. Акцию приурочили к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вместе деревья сажали ветераны войны и молодые люди.

К слову, это - не первая символическая аллея. Год назад в Ботаническом саду посадили жёлуди.

Анатолий Олейник, ветеран Великой Отечественной войны:

Разве это не чудесно, через 70 лет вырастут дубы! Придут люди, будут собирать желуди. Скажут: это посажено в честь великой победы, что это заслуга всего белорусского народа, всего народа Советского Союза. Как этим не гордиться?