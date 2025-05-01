Первомай в столице – к стеле «Минск – город-герой» возложили цветы

Праздник труда в суверенной Беларуси установлен президентским указом, который был подписан 26 марта 1998 года. С тех пор ежегодно мы чествуем в этот день наших тружеников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусской столице празднования всегда начинаются у стелы «Минск – город-герой». К монументу ложатся цветы в память о тех, кому в 40-е годы XX века пришлось проливать кровь на поле брани, чтобы сегодня на этих полях всходили побеги нового урожая. Это жест благодарности воинам-победителям за то, что имеем.

Сегодня здесь собрались тысячи человек – представители депутатского корпуса, общественных организаций, профсоюзов, руководства города, ветераны и молодежь. Первомай напоминает о ценности каждого сотрудника и его вкладе в общее дело. Особую значимость он имеет для профсоюзного движения. Сегодня у федерации есть возможность сверить часы: оценить, чего достигли, поощрить передовиков, выстроить стратегию на будущее. Перед работающими белорусами постоянно открываются новые возможности и перспективы, на это и нацелена работа ФПБ. Ряды профсоюзов активно пополняет и молодежь.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: Молодежь активно вступает в профсоюзное движение нашей страны, понимает, что это возможность заявить о себе, высказать свои пожелания насчет возможности адаптации на первом рабочем месте, какие условия необходимо создать. Наниматель слышит наших работников через профсоюзное движение.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня 560 соглашений и 21,5 тысячи коллективных договоров. Все эти социальные гарантии, все нормы, про какие можно говорить сегодня, это и доплаты к стипендиям учащимся, и доплаты при заключении долгосрочных контрактов нашим работникам. Особые выплаты, когда человек работает в особых условиях труда, все они, начиная от генсоглашения, каскадируются и имплементируются в коллективные договора.

В топ-5 видов экономической деятельности, где было занято население в 2024 году, лидирующую позицию занимает промышленность, на втором месте – оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. 11 % населения Беларуси работает в сфере образования, чуть меньше трудится в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Закрывает пятерку сфера здравоохранения и социальные услуги.