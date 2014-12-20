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В парке им. М. Горького открыли памятник минскому источнику минеральной воды

20 декабря 2014 18:50
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Новости Беларуси. Необычный памятник открылся в столичном парке им. Горького. Монумент посвящен первому источнику, с которого началась история минеральной воды «Минская-4». 

85 лет назад в 1929 году на этом месте известный  геолог Герасим Богомолов на глубине 400 метров  открыл уникальный по своим свойствам подземный источник. 

Сейчас минеральную воду Минский завод безалкогольных напитков добывает уже в 4 скважинах. Ставку делают на природное происхождение и натуральные качества продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района Минска:
Отрадно осознавать, что данное место находится в парке общегородского значения — в детском парке парке им. М. Горького. Дети, придя в парк, будут знать о том, что та вода, которую они пьют, первоначально была найдена именно здесь.

Наталья Дейнеко, главный технолог Минского завода безалкогольных напитков:
«Минск-4» соответствует тому образцу, который много-много лет существует в земной коре. И по сей день минеральный состав природной минеральной воды «Минской-4», разлитой в бутылке, соответствует той, которая добывается из глубин более 400 метров.  

# общество # Памятники Минска # Денис Овсяников # Наталья Дейнеко

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