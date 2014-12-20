Прямой эфир

Новогодний праздник для детей из опекунских и приемных семей прошел в Минске

20 декабря 2014 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Дарить добро». Такое имя получил новогодний праздник для детей из опекунских и приемных семей, который прошел в Минске в рамках благотворительной акции «Наши дети». Всего в мероприятии приняли участие 25 ребят. Городской комбинат школьного питания устроил сладкий стол, а Дворец детей и молодежи подготовил сказочную новогоднюю программу.

Праздник проходит уже во второй раз, в 2013 году организаторы порадовали малышей из детских домов. Власти города планируют сделать такую акцию ежегодной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Людмила Барановская, заместитель главы Администрации Заводского района Минска:
Для того, чтобы они начали праздновать Новый Год в красивом кафе, увидели такие красивые персонажи, потому что театрализованные представления тоже в рамках акции «Наши дети». К акции «Наши дети» подключились очень многие наши предприятия и общественные организации.

Участники праздника:
— Это очень символично, что сегодня мы здесь присутствует. Это тоже теперь будет нашей традицией.   
— Очень интересный праздник.

# Благотворительная акция # Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
Почему одни ждут корпоративов целый год, а других туда даже шведским столом не заманишь?
20 декабря 2014 10:53

Почему одни ждут корпоративов целый год, а других туда даже шведским столом не заманишь?

IV социальная выставка-ярмарка для старшего поколения «50 плюс» открылась во Дворце искусств в Минске
18 декабря 2014 18:26

IV социальная выставка-ярмарка для старшего поколения «50 плюс» открылась во Дворце искусств в Минске

58 умников и умниц получили свидетельства спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи
18 декабря 2014 18:15

58 умников и умниц получили свидетельства спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи