Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 20 декабря сотрудники органов государственной безопасности. Руководство, личный состав и ветеранов службы поздравил глава государства.

История этого праздника началась 20 декабря 1917 года, когда была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия, позже названная военной контрразведкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парадный китель и медали в три ряда. Владимир Куприянович в музей Великой Отечественной пришел как на праздник, впервые после реконструкции. Масштабы экспозиции впечатляют с порога. Здесь же нахлынули и воспоминания. Войну ветеран встретил в родной деревне под Дзержинским, будучи 10-летним мальчишкой.

Владимир Хадаркевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Видны были отношения оккупантов, полицейских. Все это, конечно, отложилось в моем детском сознании. Приходилось сопоставлять: что же моим братьям там досталось.

Наблюдать в стороне за жестокостью оккупантов становилось все сложнее, поэтому в 1943 вслед за школьным пионервожатым он и сам уходит в партизаны. Разведчиком.

Владимир Хадаркевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Отдельные поручения: наблюдения за передвижением войск, за местным населением.

И танкистом он не был, и в артиллерийских войсках не служил. Тем не менее, между рассказами о делах партизанских Владимира, среди прочих экспонатов музея, интересует военная техника. О каждом таком экземпляре у него есть, что рассказать.

Владимир Хадаркевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Оружие было разным. Т-34 — спасение было для советской армии.

В свои-то годы такая память — дело служебное. Ведь буквально после войны, окончив специализированный институт, он поступает на службу в органы государственной безопасности. О ней-то даже сегодня он рассказывает немногословно: по роду деятельности, пусть и бывшей, запрещено. Правда, признается, спецагентом он никогда не был, хоть и на спецзаданиях побывал.

Владимир Хадаркевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Служба продолжалась 33 года. Работа, конечно, нелегкая. Тем не менее, она почетна, потому что знаешь, что ежедневно, ежеминутно стоишь на защите интересов трудящихся.

За плечами более 30 лет службы и у Андрея Саятевича. Но еще больше дней прошло со службы фронтовой. Листая фотографии, а вместе с ними и воспоминания, он словно не верит, что людей на этом фото больше нет.

В партизанских рядах, будучи еще 15-летним мальчишкой, он получил особую медаль: за боевые заслуги. Рядом с ней, на парадном костюме награды пусть дней не военных, но тоже минувших: за многолетнюю службу в органах госбезопасности.

Андрей Саятевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Дальнейших успехов органам контрразведки, оперативным работникам. Здоровья, благополучия.