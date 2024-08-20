На помощь бросают все силы – как медики справляются с повышенной нагрузкой перед началом учебного года?

Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
В такие пиковые периоды ажиотажа в поликлиниках, когда все хотят получить эту заветную справку, хватает ли у нас врачей и оборудования чисто технически, для того чтобы решить этот вопрос?
Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Мингорисполкома:
Безусловно, в этот период системы здравоохранения ощущает на себе повышенную нагрузку. Это касается, как человеческого фактора, так и работы нашего оборудования. При этом учитывая что каждый маленький пациент должен быть обслужен, получить медицинскую помощь и заветную справку, на помощь бросают все силы. Выходят на помощь заведующие отделением, заместители главных врачей, мобилизуются и справляются с ситуацией. Ажиотаж, как правило, длится в последний месяц лета, первые дни сентября, потом постепенно спадает и приходит в свое русло.
Справка действует на протяжении года – когда пройти диспансеризацию перед школой – подробнее здесь.