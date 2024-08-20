На помощь бросают все силы – как медики справляются с повышенной нагрузкой перед началом учебного года?

Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

В такие пиковые периоды ажиотажа в поликлиниках, когда все хотят получить эту заветную справку, хватает ли у нас врачей и оборудования чисто технически, для того чтобы решить этот вопрос?