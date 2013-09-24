Начался второй этап белорусско-российского учения «Запад-2013»

Новости Беларуси. Охрана военных объектов, несение службы на блокпостах, а также недопущение внезапного нападения противника, как на земле, так и с воздуха. Белорусско-российское совместное стратегическое учение «Запад-2013» продолжается. В задачах второго этапа – поддержание режима чрезвычайного положения в приграничном районе, поиск незаконных вооруженных формирований и их уничтожение. В активную фазу вступили тренировки ракетных войск и артиллерии, проходят боевые пуски.

Проверят, как Объединенное командование региональной группировкой войск реализует свои управленческие функции. Кроме того, военнослужащие отрабатывают действия на границе: как не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп, как их оперативно блокировать и ликвидировать.

Подразделения, входящие в состав региональной группировки войск, отрабатывают вопросы охраны важных военных объектов, несения службы на блокпостах, ведения разведки. Цель – не допустить внезапного нападения условного противника. В манёврах участвуют все рода войск. Задействована мотострелковая техника, танки, самолёты и вертолёты.

При обнаружении незаконных вооружённых формирований и диверсионных групп стоит задача их уничтожить. Во взаимодействии с подразделениями МЧС проводятся мероприятия по устранению последствий нападения на охраняемые объекты. В частности на «Гожском» полигоне под Гродно отрабатываются действия поддержания режима чрезвычайного положения в приграничном районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Пилищик, полковник бригады связи:

Выполняются мероприятия по маскировке, по защите от радиоэлектронных средств противника. Главная задача – это, прежде всего, развернуть систему связи и обеспечить руководящему составу управление войсками.