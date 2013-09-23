В минском метро проходят учения. Правоохранители обнаружили и обезвредили условное взрывное устройство

Новости Беларуси. Как сообщают очевидцы, на некоторых станциях Минского метрополитена сегодня усилены наряды милиции. Правоохранители досматривают сумки пассажиров при входе в метро. Милиционеры дежурят в том числе в подземных переходах. На некоторое время останавливалась работа станции «пл. Якуба Коласа».

В минском метро проходят учения. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Виталий Новицкий.

Министерство внутренних дел Беларуси (сообщение в Twitter):

Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Метро это доказало.

Несколько минут назад с официальным комментарием выступили представители пресс-службы ГУВД Мингорисполкома. В рамках учений сотрудники правоохранительных органов обнаружили и обезвредили условное взрывное устройство.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня в Минском метрополитене сотрудники правоохранительных органов пытались обнаружить и обезвредить условное взрывное устройство. Задача выполнена – условный предмет был обнаружен и нейтрализован. В активной фазе учений участвовали сотрудники УВД по охране Минского метрополитена и работники КУП «Минский метрополитен», отрабатывались действия сотрудников указанных структур при обнаружении бесхозной клади, в которой может находиться взрывное устройство. Данный комплекс мероприятий проходил в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе учений 23 сентября в 15 часов 35 минут доступ на станцию метро «Площадь Якуба Коласа» был ограничен, а электропоезда следовали без остановки. В 16 часов 45 минут функционирование станции было восстановлено.