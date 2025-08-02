В Париже дождь, в Афинах ясно. Погода в Европе

К чему далее готовится западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность. Средний температурный показатель в Париже составит +24 градуса. В Вене +22, возможен кратковременный дождь. В Риме ожидается +30, в Мадриде +37 градусов. В испанской столице ясно, без осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +31. С дождем на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +31. +35 будет отмечено в Афинах, ясно.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +23. В дневные часы пройдет небольшой дождь, возможны грозы. В Вильнюсе +23, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +22. +29 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве +27, облачно с прояснениями.