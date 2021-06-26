«Всё, что дома вырастили на огороде и в сарае – всё на столе». Рассказываем, как прошёл «Властелин села» в Ружанском замке

Новости Беларуси. Они выбрали малую родину и с удовольствием делятся секретами, как работать, воспитывать детей, находить увлечения и заниматься спортом в белорусской глубинке. Аграрный open-air собрал 12 семей из Брестской области – претендентов на титул «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая семья лучше остальных управилась на подворье Сапегов в Ружанах, знает Кристина Протосовицкая.

Жемчужина белорусских видов – Ружанский замок, или, как его еще называют, разрушенный Версаль – принимает гостей. 12 молодых семей, кто выбрал местом жизни маленькие и живописные края Беларуси.

Роман Кулеш, участник конкурса:

Я сижу целый день. У меня был лагерь недавно, я после него сразу с другом на рыбалку ходил, брал удочки. Делали самодельные удочки. Играли, кто первый словит. Еще у нас сейчас участок – дом строим, почти построили – мама там тренировалась гвозди забивать.

Маленький Рома обожает рыбалку, гордится уловом и тем, что сам мастерит удочки. Два сыночка и крошечка-дочка – семья Кулеш из Барановичского района. Мама в декрете, а папа трудится в полях. Впереди горячая пора уборочной, а прежде – борьба за победу. В навыках мужских Татьяна набивала руку на стройке просторного дома для всей семьи.

Татьяна Кулеш, участница конкурса:

Подворье у нас достаточное. Так, чтобы мы его успевали обслуживать, оно было нам не в тягость, а просто в удовольствие. Конечно, хочется, чтобы в деревне было свое: яичко, сальце, мяско. Конечно, это все хорошо. Сельский житель – этот тот человек, который не боится труда и все время приходит на помощь. Который ничего не боится. Просто становится и делает. И делает это качественно.

Дети, большое подворье и стаж жизни на селе не меньше трех лет. Семья Бруцких вливалась в деревенскую жизнь после столичной. Зов малой родины оказался сильнее. Трое детей, младшему всего полгода. Кроху оставили с бабушкой. Угощения, к слову, по ее рецептам и из продуктов со своего двора.

Виктория Бруцкая, участница конкурса:

Все, что дома вырастили на огороде и в сарае – все на столе. Улов, пожалуйста, тоже. Скотину держим, птицу держим. Гусь, запеченный с яблоками, ребрышки свиные из молодого поросенка до полугода, домашняя булка (мука покупная).

Деревенские семьи XXI века – это компромисс устоев жизни прошлого и комфорта современности. У многих уже даже печки в доме нет. Гастрономия, живые обитатели подворья, снасти для рыбалки, атрибуты отличной бани, национальные костюмы и семейные традиции. А еще берут чувством юмора – куда без него?

– Как жена купила шубу, стала вредной, стала грубой.

– Не хватало нам скандала.

– Где на шубу деньги взяла?

«Касцы, майстры, гаспадары» – сельские «олимпийские игры» проверят выносливость, сплоченность и волю к победе. Тут, как говорится, кто косу в руках не держал, того видно издалека.

Михаил Ярмольчик, участник конкурса:

Коса осталась от деда. Это самая хорошая коса, которой я косил. Классное лезвие. Главное, хорошо отклепать, и все будет.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Если городские барышни все больше мечтают о том, чтобы их носили на руках, то у сельских барышень есть свои взгляды на средства передвижения. О крутых тачках они мечтают буквально, и мечты сбываются сразу на месте.

Ажиотаж в Ружанском замке привлек немало гостей. Сегодня здесь идут реставрационные работы в восточном корпусе дворца Сапегов. Вскоре он вернет былую светскую жизнь. А пока не знать ли о делах семейных знатному роду?

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения «БРСМ»:

Это настоящий сельскохозяйственный конкурс, здесь собираются молодые семьи и очень важно, что все больше и больше участников – это многодетные семьи. Я думаю, что такие конкурсы должны быть. И Брестская область должна себя хорошо проявить на республике. Даже то место, которые мы выбрали – Ружанский замок – это просто замечательное место. Я думаю, что тоже будет привлекать туристов. Сюда уже приходят туристы, тоже спрашивают, что у вас тут происходит. Это здорово, это замечательно, и, я думаю, все у нас получится.