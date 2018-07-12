В памяти людей он остался «человеком от народа»: 12 июля проходит прощание с Николаем Дементеем

Беларусь прощается Николаем Дементеем. Почтить память видного белорусского политического и общественного деятеля можно будет 12 июля с 10:30 до 13:00 в Центральном Доме офицеров в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время Николай Дементей много болел, а за два дня до смерти он был доставлен в президентский медцентр в Ждановичах, где и скончался на 89-м году жизни.
«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее
Николай Дементей был главой Верховного Совета БССР в период с 1990 по 1991 годы, именно в это время 27 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь.
По поводу смерти Николая Дементея глубокие соболезнования родным и близким выразил Президент Александр Лукашенко.