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В памяти людей он остался «человеком от народа»: 12 июля проходит прощание с Николаем Дементеем

12 июля 2018 08:26
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Беларусь прощается Николаем Дементеем. Почтить память видного белорусского политического и общественного деятеля можно будет 12 июля с 10:30 до 13:00 в Центральном Доме офицеров в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время Николай Дементей много болел, а за два дня до смерти он был доставлен в президентский медцентр в Ждановичах, где и скончался на 89-м году жизни.

В памяти людей он остался «человеком от народа»: 12 июля проходит прощание с Николаем Дементеем-1

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее

Николай Дементей был главой Верховного Совета БССР в период с 1990 по 1991 годы, именно в это время 27 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь.

По поводу смерти Николая Дементея глубокие соболезнования родным и близким выразил Президент Александр Лукашенко.

# Некролог # общество # Николай Дементей # Фотофакт

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